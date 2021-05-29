Орловчанки завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу

В активе девушек – два золота и две бронзы. С победительницами пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.

Орловские спортсменки Дарья Денисова и Анастасия Фасхутдинова завоевали золотые медали на чемпионате России по кикбоксингу. Дарья Шестакова и Екатерина Короткова стали бронзовыми призерами.

Для Дарьи Денисовой поездка в Челябинск получилась необычной. По возрасту орловчанка подходила для участия в юниорской части соревнований, однако на ринг вышла - во взрослой. Провела три успешных поединка со спортсменками разного возраста – от 19 до 36 лет.

Анастасия Фасхутдинова, несмотря на то, что поехала на национальный турнир без тренера – Владимира Чадина, также завоевала золото. Это, кстати, уже не первая её победа на Первенстве России.

Девушки в кикбоксинге – явление не уникальное. Андрей Чадин уверен: результат зависит от способностей и желания, и неважно – парень это или девушка.

Впереди у спортсменок длительная подготовка для выступления на международной арене. Осенью состоятся Чемпионат мира в Италии и Первенство Европы в Черногории.