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17:40, 28 мая 2021 года

Орловчанки завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу

В активе девушек – два золота и две бронзы. С победительницами пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


Орловские спортсменки Дарья Денисова и Анастасия Фасхутдинова завоевали золотые медали на чемпионате России по кикбоксингу. Дарья Шестакова и Екатерина Короткова стали бронзовыми призерами.
 
Для Дарьи Денисовой поездка в Челябинск получилась необычной. По возрасту орловчанка подходила для участия в юниорской части соревнований, однако на ринг вышла - во взрослой. Провела три успешных поединка со спортсменками разного возраста – от 19 до 36 лет. 
 
Анастасия Фасхутдинова, несмотря на то, что поехала на национальный турнир без тренера – Владимира Чадина, также завоевала золото. Это, кстати, уже не первая её победа на Первенстве России.
 
Девушки в кикбоксинге – явление не уникальное. Андрей Чадин уверен: результат зависит от способностей и желания, и неважно – парень это или девушка. 
 
Впереди у спортсменок длительная подготовка для выступления на международной арене. Осенью состоятся Чемпионат мира в Италии и Первенство Европы в Черногории.



Анастасия Дорохова
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