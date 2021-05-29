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17:55, 28 мая 2021 года

ЕГЭ или ВГЭ?

Чем отличается привычный ЕГЭ от государственного выпускного экзамена, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова. Она присутствовала на экзамене в Некрасовской школе-интернате.


В этом году одиннадцатиклассникам предложили выбрать форму сдачи выпускных экзаменов. Уже привычный Единый госэкзамен сдают те школьники, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Тем, кто пойдет в техникумы, колледжи или военные вузы можно сдать экзамен в упрощенной форме. 
В кадетском классе Некрасовской школы-интерната учатся семь юношей. Пятеро из них вместо ЕГЭ по математике выбрали государственный выпускной экзамен или коротко - ГВЭ. 
 
Наталья Тебякина, руководитель пункта сдачи ГВЭ: «Это ребята, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, и данный экзамен нужен для того, чтобы получить аттестат об окончании среднего общего образования. Ну, дальше они будут поступать в техникумы, училища, может быть какие-то военные специальности».
 
Именно военное дело выбрал для себя Дмитрий Шамарин. Для поступления в высшее учебное заведение военного профиля нужен только аттестат. 
 
Дмитрий Шамарин, выпускник Некрасовской школы-интерната: «Я буду поступать в Голицынский пограничный институт ФСБ России на специалиста пограничной деятельности».
 
Товарищ Димы Михаил Бажуков тоже готовится поступать в пограничный институт. Ребята сдают экзамен в День погранвойск и надеются, что это судьбоносное совпадение принесет удачу. 
 
ГВЭ - это упрощенная версия ЕГЭ. В экзамене по математике всего 14 вопросов базового уровня. На выполнение дается 2 часа. Государственный выпускной экзамен по русскому языку проводится в форме сочинения. Его орловские выпускники сдали 25 мая.



Юлия Сабельникова
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