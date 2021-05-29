Орловская лаборатория расчехлила асфальтоанализатор

За процессом определения качества дорожного покрытия наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.

Подрядчики, раньше всех приступившие к ремонту орловских дворов, начинают сдавать свою работу заказчикам. А те, в свою очередь, проверяют качество работ. Именно такой процесс начался во дворе дома №5 на Комсомольском переулке в Орле.

Ремонт во дворе дома № 5 на Комсомольском переулке начался в апреле. Меньше чем за два месяца предстояло обновить асфальт на дороге, тротуарах и бельевой площадке - всего чуть меньше тысячи квадратных метров. Сдать объект в срок помешала непогода - она задержала строителей на пять дней. По просьбе жителей проводились и дополнительные работы - возникла необходимость в отмостке, которая отводила бы воду от дома. Подрядчик не смог отказать в просьбе.

А сегодня во двор приехала лаборатория на колесах - чтобы изучить качества асфальта, были отобраны три пробы, взяты так называемые вырубки. Они делаются близко друг к другу для точного определения толщины слоя. Затем асфальт доставляется в лабораторию. На исследование каждого образца нужно двое суток. Процесс трудоёмкий: асфальт взвешивают, замачивают в воде на 30 минут, после взвешивают ещё два раза - на воздухе и в воде, он отстаивается в вакуумной установке и снова взвешивается - так определяется водонасыщение. Потом образец высушивается, разогревается до температуры укладки, формуется, остывает, и первый круг процедур повторяется. Так исследуется плотность асфальта.

Если во время исследований у специалистов возникают какие-то подозрения по качеству образца, то в действие вступает асфальтоанализатор. С его помощью исследуется зерновой состав смеси и содержание в ней битума. Орловские подрядчики об этом аппарате знают, потому планку - держат. По результатам исследований подрядчик получает копию заключения и прикладывает его к своей исполнительной документации.

За прошлый строительный сезон эта лаборатория в общей сложности провела 1300 исследований. До тех или иных требований не дотянула сотня образцов.