Главная » Новости



19:00, 28 мая 2021 года Спорт.Alive. 28.05.2021 - Как летают планёры? Краткий ликбез.

- Что важно для участников Чемпионата ЦФО по планерному спорту? Отвечают спортсмены.

- 501,502,503 – зачем нужна считалка при прыжках с парашютом?











Анастасия Дорохова



