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19:24, 28 мая 2021 года Вопрос безопасности в образовательных заведениях рассмотрели депутаты Орловского облсовета Сегодня состоялось 60-е заседание регионального парламента.





Один из главных вопросов майской сессии Орловского облсовета стал вопрос безопасности детей. Поводом стали события в Казани. Но прежде чем подойти к решению вопроса безопасности, необходимо решить проблему заблокированных счетов в орловских детских садах и школах. Ситуацией заинтересовалась генеральная прокуратура. О том, какие меры приняты для решения вопроса, прокурор Орловской области Владислав Малкин задал на сессии регионального парламента. Ответ держал замгубернатора Вадим Тарасов. По его словам, в мае более 70 млн рублей было перечислено муниципальным образованиям в качестве авансовой дотации, кроме того подготовлены поправки, согласно которым ещё более 150 млн рублей планируется выделить на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Поправки после согласования с Минфином РФ будут представлены на заседании облсовета. Но выделенные средства будут перечислены лишь в июле. При таком раскладе останется месяц на то, чтобы в школах отремонтировали ограждения, установили систему видеонаблюдения и наружного освещения - как того требуют новые правила безопасности. Обсудили и финансовое участие родителей в вопросе обеспечения безопасности. И тут мнения разных фракций совпали в единогласном «нет». Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Вопрос охраны должен находиться в руках государства, чтобы государственные силовые ведомства охраняли наших детей, причем это бремя не должно ложиться на плечи родителей». Денис Филипченков, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Категорически нельзя брать из кармана жителей и родителей деньги на охрану образовательных учреждений. Это недопустимо. Действительно, это прерогатива государства». Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Она может финансироваться или одноканально - за счет средств федерального бюджета, или за счет областного и федерального бюджета. Мы предложили правительству в кратчайшие сроки разработать комплекс мероприятий по безопасности и внести на рассмотрение областного совета». Также было озвучено, что процесс замены сторожей на «кнопки охраны» в Орле решено приостановить. Вопрос расширения социальных льгот ветеранам боевых действий, который также обсуждался на сегодняшней сессии, депутаты вынесли на общероссийский уровень. Речь - о получении жилья за счет федерального бюджета и вне зависимости от срока постановки на учет. Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Здесь существует несправедливость, так как тем, кто до первого января обратился, тому выделяют денежные средства для приобретения жилищных условий, а кто после 1 января 2005 года - их ставят со всеми гражданами в общем порядке в общую очередь». Начали работу депутаты и над проектом закона о пчеловодстве. Уже прозвучало, что требования по применению пестицидов, от которых и погибают «полосатые труженики», утвердят на законодательном уровне. Назначать главу департамента здравоохранения на Орловщине будут теперь по согласованию с федеральным центром. Это решение приняли сегодня на сессии облсовета. Обсудили и взаимоотношения руководства «Крытого рынка» и регионального правительства. Напомним, власти планируют его продать из-за убыточности.





Анна Вайсергисер



