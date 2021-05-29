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21:20, 28 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В орловском парке Победы появится мемориальная часовня. Она будет посвящена героям, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны.
- Сегодня некоторые одиннадцатиклассники сдавали ГВЭ. Чем этот экзамен отличается от привычного ЕГЭ, расскажем в «Вестях».
- Вторая жизнь сельского центра культуры и спорта. Деньги выделены по национальному проекту.
- Решения, влияющие на жизнь области. Сегодня региональный парламент собрался на заседание.
- В Орле отметили День пограничника.
Вести-Орёл