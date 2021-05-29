суббота 29.05.2021 01:50:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:55, 28 мая 2021 года

Юрий Парахин поблагодарил ГТРК «Орёл» за информационное сотрудничество

Сегодня мэр Орла передал коллективу Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Орёл» благодарности за большой вклад в подготовку и проведение социальной акции «История одного успеха».


Награды администрации Орла получили заместитель директора ГТРК «Орёл» Татьяна Мартынова и корреспондент ГТРК «Орёл» Григорий Николаев.
 
Акция «История одного успеха» проводилась в преддверии Международного женского дня. В рамках акции в радио- и телеэфире ГТРК «Орел» вышел цикл передач об успешных жительницах Орловщины, представительницах бизнеса, культуры и общественной сферы. Их имена стали брендом. История их успеха – это история успеха всего города.
 
Героинями акции «История одного успеха» стали дизайнер-модельер Нелли Калашникова, бизнес-леди Наталья Черникова, директор Орловского областного театра кукол Екатерина Морозова, актриса, художник по костюмам Валентина Семечева, директор Орловского городского центра культуры Елена Майорова, корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич и писательница Татьяна Грибанова.

Фото пресс-службы администрации г. Орла

 



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.