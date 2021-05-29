Юрий Парахин поблагодарил ГТРК «Орёл» за информационное сотрудничество

Сегодня мэр Орла передал коллективу Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Орёл» благодарности за большой вклад в подготовку и проведение социальной акции «История одного успеха».

Награды администрации Орла получили заместитель директора ГТРК «Орёл» Татьяна Мартынова и корреспондент ГТРК «Орёл» Григорий Николаев.

Акция «История одного успеха» проводилась в преддверии Международного женского дня. В рамках акции в радио- и телеэфире ГТРК «Орел» вышел цикл передач об успешных жительницах Орловщины, представительницах бизнеса, культуры и общественной сферы. Их имена стали брендом. История их успеха – это история успеха всего города.

Героинями акции «История одного успеха» стали дизайнер-модельер Нелли Калашникова, бизнес-леди Наталья Черникова, директор Орловского областного театра кукол Екатерина Морозова, актриса, художник по костюмам Валентина Семечева, директор Орловского городского центра культуры Елена Майорова, корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич и писательница Татьяна Грибанова.



Фото пресс-службы администрации г. Орла



