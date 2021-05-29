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8:57, 29 мая 2021 года «Тургеневский дуб» проигрывает брянскому «Ясеню-великану» в голосовании «Российское дерево года – 2021» Поддержать символ музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» можно до 1 августа.





Дуб, посаженный лично писателем-орловцем Иваном Тургеневым 198 лет назад, все еще имеет шансы не только быть номинированным к участию в международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022», но и получить персональную помощь – сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес».



Конкурс проводится путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.





Артём Ежаков



