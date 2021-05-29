10 орловцев накажут за промедление с тестом на COVID-19

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10:20, 29 мая 2021 года
10 орловцев накажут за промедление с тестом на COVID-19Они вернулись в регион из других стран.
Нарушения выявлены областным Роспотребнадзором на минувшей календарной неделе. Прибывшие в страну орловцы в течение пяти дней с момента возвращения в Россию не сделали тест на коронавирус, что влечет за собой административное наказание.
Всего с 1 мая из-за рубежа на Орловщину прибыло 577 человек. Почти три четверти из них пересекли границу РФ авиатранспортом, – сообщает сайт областного правительства
Артём Ежаков