10 орловцев накажут за промедление с тестом на COVID-19

Они вернулись в регион из других стран.

Нарушения выявлены областным Роспотребнадзором на минувшей календарной неделе. Прибывшие в страну орловцы в течение пяти дней с момента возвращения в Россию не сделали тест на коронавирус, что влечет за собой административное наказание.



Всего с 1 мая из-за рубежа на Орловщину прибыло 577 человек. Почти три четверти из них пересекли границу РФ авиатранспортом, – сообщает сайт областного правительства