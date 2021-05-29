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13:34, 29 мая 2021 года Проекты орловских библиотек отметили в Министерстве культуры Торжественное празднование Общероссийского дня библиотек состоялось 27 мая в Доме Пашкова в городе Москве.





В рамках праздничного мероприятия были отмечены лучшие библиотечные проекты. За творческий проект в онлайн-пространстве награждены Управление культуры и архивного дела Орловской области, Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина и Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



