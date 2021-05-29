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15:14, 29 мая 2021 года
Орловскому хору «Орлята» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области»Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области.
Хор мальчиков и юношей «Орлята» из Орловской детской хоровой школы получил звание Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Таким образом отмечены высокие достижения коллектива в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни в Орловской области.
Хор объединяет около 100 воспитанников различного возраста и включает мальчиков младших, средних, старших классов и юношескую группу.
С 2003 года «Орлята» носят звание «Образцового коллектива». Хор является лауреатом и дипломантом городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей различного статуса. Ребята выступали в Италии, Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Украине.
Коллектив также является постоянным участником тематических концертов, посвященных юбилейным и праздничным датам. «Орлята» имеют опыт выступления с симфоническими оркестрами Орла и Белгорода, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото: Орловская детская хоровая школа
Орловское Информбюро