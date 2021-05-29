Орловскому хору «Орлята» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области»

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области.

Хор мальчиков и юношей «Орлята» из Орловской детской хоровой школы получил звание Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Таким образом отмечены высокие достижения коллектива в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни в Орловской области.

Хор объединяет около 100 воспитанников различного возраста и включает мальчиков младших, средних, старших классов и юношескую группу.

С 2003 года «Орлята» носят звание «Образцового коллектива». Хор является лауреатом и дипломантом городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей различного статуса. Ребята выступали в Италии, Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Украине.