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Главная » Новости

15:14, 29 мая 2021 года

Орловскому хору «Орлята» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области»

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области.


Хор мальчиков и юношей «Орлята» из Орловской детской хоровой школы получил звание Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Таким образом отмечены высокие достижения коллектива в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни в Орловской области.
 
Хор объединяет около 100 воспитанников различного возраста и включает мальчиков младших, средних, старших классов и юношескую группу. 
 
С 2003 года «Орлята» носят звание «Образцового коллектива». Хор является лауреатом и дипломантом городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей различного статуса. Ребята выступали в Италии, Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Украине.
 
Коллектив также является постоянным участником тематических концертов, посвященных юбилейным и праздничным датам. «Орлята» имеют опыт выступления с симфоническими оркестрами Орла и Белгорода, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото: Орловская детская хоровая школа
 



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