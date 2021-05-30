В Орле приняли пятый отремонтированный в этом году двор

Четыре из них были одобрены комиссией 28 мая.

Напомним, что первым проверку прошел двор на улице Песковской. Теперь к нему присоединились территории возле дома №17а по Московскому шоссе, дома №5 по улице Игнатова, домов №68 и №72 по улице Приборостроительной.



Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего до конца года в Орле будут благоустроены 42 двора, – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла