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13:40, 30 мая 2021 года

Орловцы стали чаще торговать оптом и в розницу

Территориальная служба статистики опубликовала объёмы продаж за I квартал 2021 года.


Из отчётов следует, что в январе-мае текущего года оборот оптовой торговли на Орловщине по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 6,8% и составил 66,9 млрд рублей. Больше трети от этой суммы принёс малый бизнес.
 
Что касается розничной торговли, то объём таких продаж увеличился на 4,1% и составил 48,5 млрд рублей, из них 25,9 млрд принесла реализация непродовольственных товаров, остаток пришёлся на сбыт пищевой продукцией.
 
Тем не менее, есть и негативная статистика, однозначно связанная с пандемией – на 6,1% снизились обороты торговли сферы общепита. В первом квартале 2021-го она выручила 1,2 млрд рублей.



Артём Ежаков
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