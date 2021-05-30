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14:46, 30 мая 2021 года

На Орловщине попробуют повысить эффективность центров занятости

Пилотной площадкой стал Мценский филиал.


Мероприятия по повышению эффективности службы занятости вошли в годовую программу нацпроекта «Демография». Мценское отделение станет кадровым центром нового типа, в котором благодаря модернизации решать проблемы трудоустройства станет быстрее и проще.
 
По плану программы, все центры занятости Орловской области, вслед за Мценским, будут отремонтированы и смогут принять у себя маломобильное население. Также по проекту в них хотят автоматизировать рабочие места, установить системы электронной очереди и аудиовизуального контроля. 
 
Что касается конкретно Мценского филиала, то кроме всего вышеперечисленного здесь появятся новое оборудование, мебель, видеоконференцсвязь, контакт-центр и система обеспечения оценки качества услуг. Также здесь ведется устройство доступной среды для инвалидов, – сообщает сайт областного управления труда и занятости.



Артём Ежаков
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