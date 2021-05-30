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16:50, 30 мая 2021 года

В Орле и области продолжается весенний призыв

На сегодняшний день в областной столице медкомиссию прошли 637 молодых людей. Массовые отправки в войска уже идут.


В весенний призыв Вооруженные силы Российской Федерации пополнит примерно тысяча орловцев, около четверти из них – жители Орла. Число уклонистов с начала года существенно снизилась – 1 января от воинского долга в регионе скрывались 276 человек, сегодня их уже 162. Как заявил городской военный комиссар Владимир Алехин, многие из найденных беглецов переданы в запас. 
 
Между тем, в прошлом году норма призыва в Орловской области была выполнена полностью – 565 человек отправились в армию. 262 человека от прохождения службы были освобождены, – сообщает сайт мэрии Орла.



Артём Ежаков
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