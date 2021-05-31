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7:56, 31 мая 2021 года

В Орловской области планируется второе издание Красной книги

Ряд изменений в региональный закон «О Красной книге Орловской области» были внесены на 60-м заседании Орловского облсовета.


Как сообщает региональный информационный портал, осенью этого года планируется к выпуску второе издание Красной книги Орловской области.
 
Тираж нового издания составит 1000 экземпляров. Здесь будет актуализирована информация, касающаяся числа занесенных в Красную книгу видов животных и растений.
 
Красная книга Орловской области будет содержать несколько разделов, в частности, вступительное слово главы региона, предисловие, нормативно правовые акты, касающиеся ведения книги.
 
В издание войдет перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Орловской области и исключенных из нее. Несколько разделов будет посвящено царствам грибов, растений, животных.
 
При этом каждый из разделов будет дополнен источниками информации, списком авторов текстов, а также фотографий и рисунков, алфавитными указателями русских и латинских названий. Здесь же будет представлен образец анкеты «О новом местонахождении вида, включенного в Красную книгу Орловской области» с картой для нанесения точки местонахождения вида. Также в книге будет опубликован список особо охраняемых природных территорий Орловщины.
 
Объем финансирования, выделенного на издание Красной книги региона, составит 2 млн 67 тыс. рублей.
 
Издание обновляется не реже одного раза в 10 лет.



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