В России планируют провести испытания «Спутника V» среди детей

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12:27, 29 мая 2021 года
В России планируют провести испытания «Спутника V» среди детейОб этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал
РИА Новости о планах испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» среди детей.
По словам Мурашко, на данный момент «протоколы уже разработаны специалистами».
Михаил Мурашко, министр здравоохранения: «Клинические испытания вакцины у детей — это займёт, наверное, до четырёх месяцев, для беременных, я думаю, пораньше».
Орловское Информбюро