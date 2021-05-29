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12:27, 29 мая 2021 года В России планируют провести испытания «Спутника V» среди детей Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.







Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал РИА Новости о планах испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» среди детей. По словам Мурашко, на данный момент «протоколы уже разработаны специалистами».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения: «Клинические испытания вакцины у детей — это займёт, наверное, до четырёх месяцев, для беременных, я думаю, пораньше».





Орловское Информбюро



