В перечень земель особо ценных сельхозугодий включены 39 участков на территории Орловской области

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14:31, 29 мая 2021 года
В перечень земель особо ценных сельхозугодий включены 39 участков на территории Орловской областиБольшая часть из них расположена в Орловском и Хотынецком районах.
Постановлением правительства Орловской области от 28 мая 2021 г. № 303 утвержден перечень земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Орловщины, использование которых не допускается в других целях, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Постановление
подписано исполняющим обязанности Председателя Правительства Орловской области Вадимом Тарасовым.
В перечень включены следующие земельные участки:
Согласно Земельному кодексу РФ, сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Они не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.
- Новодеревеньковский район (ГНУ Шатиловская СХОС);
- Орловский район (Неполодское, Сабуровское, Лавровское и Пахомовское сельские поселения);
- Мценский район (Отрадинское и Воинское сельские поселения);
- Хотынецкий район (Ильинское и Алехинское сельские поселения);
- Должанский районе (Рогатинское сельское поселение).
Орловское Информбюро