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12:11, 30 мая 2021 года

За сутки в Орловской области выявили 48 новых случаев коронавируса

Выздоровело – 46 человек, трое скончались.


Число больных в регионе в настоящее время составляет 1108 человек.
 
В пятницу Президиум Российской Академии Наук обратился к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.
 
В прошлом году человечество предстало перед новым серьезным вызовом. Разразившаяся пандемия коронавируса COVID-19 изменила привычный стиль жизни миллиардов людей, говорится в обращении.
 
Пандемия уже унесла жизни более трех с половиной миллионов человек. Более 150 миллионов переболели, многие из них до сих пор испытывают последствия для здоровья. По имеющимся оценкам перенесенное заболевание (даже в легкой форме) может привести к существенному сокращению продолжительности жизни.
 
В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-либо ограничений. При этом темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%. Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения.
 
Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных последствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям.
 
Президиум Российской Академии Наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни.



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