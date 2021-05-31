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Главная » Новости

8:24, 31 мая 2021 года

В Колпнянском районе ремонтируют дороги

Ремонт идет на дорогах Колпна – Малоархангельск, Колпна – Моховое, Колпна – Дросково.


Как сообщает сайт областной администрации, в Колпнянском районе активно ведется дорожный ремонт. Дорожное полотно обновляется на дороге Колпна – Малоархангельск, ямочный ремонт идет на дороге Колпна – Моховое. Начато также частичное обновление пути из Колпны в Дросково.
 
В планах Дорожной службы в ближайшее время приступить к замене асфальта на центральных улицах посёлка Колпна. Работы по установке бордюрного камня, укладке тротуара и асфальтобетона по улице Заводской Дорожная служба ведет с привлечение подрядной организации «Домстрой». Закончив этот участок, дорожники приступят к благоустройству улицы Береговой. На очереди также ремонт правой стороны дороги на Михайловку и проблемного участка в 700 метров на маршруте Колпна – Просека.
 
Фото: информационный портал Орловской области



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