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10:05, 31 мая 2021 года В Орле из-за воспламенившейся вывески едва не загорелось здание ЧП произошло утром 30 мая.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в 09:49 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании фасада в здании на Московском шоссе. В результате возгорания частично оплавилась вывеска. На месте работали сотрудники 2-й ПСЧ. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет.





Орловское Информбюро



