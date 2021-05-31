В Орле полицейские раскрыли кражу с банковской карты

Орловец лишился 50 тысяч рублей во время длительного запоя.

Обратившийся в полицию мужчина заявил о пропаже с его банковской карты крупной суммы - 50 тысяч рублей. В ходе опроса гражданин пояснил полицейским, что в течение нескольких дней распивал алкоголь в разных местах и с разными людьми. Карта была при нем, и он не знал, каким образом были похищены деньги. Заявитель обнаружил пропажу средств спустя несколько дней, воспользовавшись мобильным сервисом.

Полиция установила 49-летнего знакомого потерпевшего, совершившего противоправное деяние. Как выяснили полицейские, мужчины вместе распивали алкоголь, а когда потерпевший уснул, злоумышленник вытащил у него из кармана банковскую карту. Часть находившихся там денег он перевел на свой счет, а остальное потратил по своему усмотрению. Чтобы знакомый не узнал о краже, подозреваемый удалил смс-сообщения о списании денег с платежного средства, пришедшие на телефон потерпевшего, и вернул карту на место, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.