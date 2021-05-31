Под Орлом водитель спровоцировал двойное ДТП

Авария произошла 29 мая в 18:40 на 333 километре трассы М-2 «Крым».

Водитель, управляя «Опель Астра», не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Джип Гранд Чероки», который в свою очередь врезался в «Волгу», идущую впереди. В результате ДТП пассажир «Опеля» - 62-летняя женщина - получила телесные повреждения.





За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области