Под Орлом водитель спровоцировал двойное ДТП

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10:35, 31 мая 2021 года
Под Орлом водитель спровоцировал двойное ДТПАвария произошла 29 мая в 18:40 на 333 километре трассы М-2 «Крым».
Водитель, управляя «Опель Астра», не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Джип Гранд Чероки», который в свою очередь врезался в «Волгу», идущую впереди. В результате ДТП пассажир «Опеля» - 62-летняя женщина - получила телесные повреждения.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро