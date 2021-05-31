В Мценске пострадал пешеход от наезда неустановленного авто

Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места аварии.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, 29 мая в 23:57 в районе дома № 1 по ул. Данкова неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на пешехода - мужчину 1978 г.р. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области