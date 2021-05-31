Главная » Новости



11:09, 31 мая 2021 года В Орловской области за экзаменами следят общественные наблюдатели Их задача – проконтролировать объективность проведения госэкзаменов.





В Орловской области аккредитованный корпус общественных наблюдателей включает 196 региональных и 94 федеральных наблюдателей. Они посещают пункты проведения экзаменов и региональный центр обработки информации. К общественному наблюдению традиционно в Орловской области привлекаются студенты, родительская общественность, представители общеобразовательных и общественных организаций, пенсионеры, домохозяйки. Как рассказала начальник управления общего образования департамента образования Орловской области Татьяна Патова, в период ЕГЭ Региональный ситуационный центр. Общественные наблюдатели следят за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени. По отчетам общественных наблюдателей экзаменов по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) нарушений порядка проведения не обнаружено. Сегодня, 31 мая, одиннадцатиклассники сдают первый ЕГЭ по литературе, географии, химии, сообщает Региональный центр оценки качества образования.





Орловское Информбюро



