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11:09, 31 мая 2021 года

В Орловской области за экзаменами следят общественные наблюдатели

Их задача – проконтролировать объективность проведения госэкзаменов.


В Орловской области аккредитованный корпус общественных наблюдателей включает 196 региональных и 94 федеральных наблюдателей. Они посещают пункты проведения экзаменов и региональный центр обработки информации.
 
К общественному наблюдению традиционно в Орловской области привлекаются студенты, родительская общественность, представители общеобразовательных и общественных организаций, пенсионеры, домохозяйки.
 
Как рассказала начальник управления общего образования департамента образования Орловской области Татьяна Патова, в период ЕГЭ Региональный ситуационный центр. Общественные наблюдатели следят за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени.
 
По отчетам общественных наблюдателей экзаменов по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) нарушений порядка проведения не обнаружено.
 
Сегодня, 31 мая, одиннадцатиклассники сдают первый ЕГЭ по литературе, географии, химии, сообщает Региональный центр оценки качества образования.



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