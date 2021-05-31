В орловскую колонию пытались доставить телефон, замаскированный под щетку

Мобильные средства связи в исправительных учреждениях запрещены.

В ИК-2 УФСИН России по Орловской области предотвращена попытка доставки в учреждение запрещенных предметов. 27 мая сотрудниками оперативного отдела и отела безопасности ИК-2 при досмотре передачи отбывающему наказание был обнаружен и изъят мобильный телефон и комплектующие к нему.

Данные запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом. Телефон находился в щетке для одежды, а комплектующие к нему были обнаружены в корпусе электробритвы.

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области