У орловской библиотеки им. Пушкина появился официальный логотип

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11:25, 31 мая 2021 года
У орловской библиотеки им. Пушкина появился официальный логотипЛоготип выбирали в рамках конкурса, проходившего в соцсетях.
В 2020 году Пушкинка была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура». Теперь она представляет собой модельную библиотеку. А на днях у библиотеки появился свой логотип. Он выполнен в черно-белом цвете и представляет собой открытую книгу, на страницах которой изображены буквы «Б» и «П», а также профиль Пушкина. Автором логотипа является студентка 3-го курса ОГУ Анастасия Лосенкова.
Всего на конкурс было представлено 17 разнообразных вариантов.
Вручение дипломов и сертификатов участников конкурса на создание логотипа для Пушкинки состоялось в Общероссийский день библиотек, в ходе библиотечного ремоделинга «Сегодня – наш день», сообщает сайт городской администрации.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Орловское Информбюро