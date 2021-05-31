У орловской библиотеки им. Пушкина появился официальный логотип

Логотип выбирали в рамках конкурса, проходившего в соцсетях.

В 2020 году Пушкинка была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура». Теперь она представляет собой модельную библиотеку. А на днях у библиотеки появился свой логотип. Он выполнен в черно-белом цвете и представляет собой открытую книгу, на страницах которой изображены буквы «Б» и «П», а также профиль Пушкина. Автором логотипа является студентка 3-го курса ОГУ Анастасия Лосенкова.

Всего на конкурс было представлено 17 разнообразных вариантов.

Вручение дипломов и сертификатов участников конкурса на создание логотипа для Пушкинки состоялось в Общероссийский день библиотек, в ходе библиотечного ремоделинга «Сегодня – наш день», сообщает сайт городской администрации.

Фото пресс-службы мэрии Орла