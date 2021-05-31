Главная » Новости



11:32, 31 мая 2021 года Еще четыре орловца скончались от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





31 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 660). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении в данный момент остаются 1 107 человек. Накануне выписано 43 орловца. Всего с болезнью справились 33 889 человек. От последствий болезни скончалось 664 жителя региона. Четыре летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



