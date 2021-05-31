Еще четыре орловца скончались от коронавируса

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11:32, 31 мая 2021 года
Еще четыре орловца скончались от коронавирусаВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 31 мая
, за последние сутки в Орловской области выявлено 46
случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 660
).
На лечении в данный момент остаются 1 107 человек. Накануне выписано 43 орловца. Всего с болезнью справились 33 889 человек. От последствий болезни скончалось 664 жителя региона. Четыре летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро