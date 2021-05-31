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12:13, 31 мая 2021 года

В Урицком районе Орловской области вакцинацию завершили более 1600 человек

Жители района прививались «Спутником V». Сейчас доступны все три российские вакцины.


«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - три кита, на которых держится вакцинация от COVID-19. Все они теперь есть в Урицкой ЦРБ. Цель у всех вакцин одна - обеспечить высокий уровень антител. Однако последний препарат отличается по составу от своих предшественников. 
 
Галина Саушкина, заведующая поликлиникой Урицкой ЦРБ: «ЭпиВак» и «Спутник» - это искусственные вакцины, а «КовиВак» - это инактивированная вакцина. Это вакцина, как и гриппозная, то есть она делается из убитых вирусов коронавируса».
 
Препарат поступил в медучреждение недавно, поэтому проверить на себе его действие жители Нарышкино пока не успели. Зато активно прививались «первопроходцем» - «Спутником V». С начала февраля вакцинацию завершили более 1600 человек. 
 
Если люди не идут на вакцинацию, то вакцинация сама придёт к ним. Ехать в районную больницу из соседних сёл совсем не обязательно. Получить прививку от COVID-19 теперь можно и в районных ФАПах.
 
Галина Саушкина, заведующая поликлиникой Урицкой ЦРБ: «Спутник» хранится при температуре минус 18 градусов, «ЭпиВак» и «КовиВак» хранятся в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Поэтому мы утром берем вакцину и везем. Пока мы доезжаем до медпункта, она размораживается, и они делают сразу».
 
Врачи напоминают, что вакцинация - один из самых серьезных способов защиты от вируса. Прививка - это минутное дело. Однако эта минута может спасти жизнь.



Юлия Сабельникова
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