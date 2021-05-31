Орловские выпускники приступили к экзаменационным испытаниям

Сегодня сдают ЕГЭ по химии, географии и литературе.

Сегодня для одиннадцатиклассников стартовала экзаменационная кампания. В Орловской области организовано 24 пункта проведения экзаменов. Все они расположены на базе образовательных организаций и один - на дому.

Химию для сдачи ЕГЭ выбрали 525 ребят. Экзаменационная работа включает в себя 35 заданий, на их выполнение дается три с половиной часа. Кстати, один из выпускников сдает экзамен на дому, для этого все организовано.

Литературу сдают 315 выпускников. КИМ по этому предмету состоит из двух частей. Всего 17 заданий, 6 их которых сложного уровня. Ответить на все вопросы нужно успеть за 235 минут. Максимальное число набранных баллов 32.

Меньше всего орловцев выбрали для сдачи ЕГЭ географию. Ее сдают 48 ребят. Им на ответы отведено три часа. Минимальный порог, который стоит преодолеть, 37 баллов.

С собой на экзамен по химии можно было взять не программируемый калькулятор, на географию допускается еще линейка или транспортир.