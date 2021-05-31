понедельник 31.05.2021 21:36:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:03, 31 мая 2021 года

Орловские выпускники приступили к экзаменационным испытаниям

Сегодня сдают ЕГЭ по химии, географии и литературе.


Сегодня для одиннадцатиклассников стартовала экзаменационная кампания. В Орловской области организовано 24 пункта проведения экзаменов. Все они расположены на базе образовательных организаций и один - на дому.
 
Химию для сдачи ЕГЭ выбрали 525 ребят. Экзаменационная работа включает в себя 35 заданий, на их выполнение дается три с половиной часа. Кстати, один из выпускников сдает экзамен на дому, для этого все организовано.
 
Литературу сдают 315 выпускников. КИМ по этому предмету состоит из двух частей. Всего 17 заданий, 6 их которых сложного уровня. Ответить на все вопросы нужно успеть за 235 минут. Максимальное число набранных баллов 32.
 
Меньше всего орловцев выбрали для сдачи ЕГЭ географию. Ее сдают 48 ребят. Им на ответы отведено три часа. Минимальный порог, который стоит преодолеть, 37 баллов. 
 
С собой на экзамен по химии можно было взять не программируемый калькулятор, на географию допускается еще линейка или транспортир. 
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Мы получаем контрольно-измерительные материалы по сети Интернет, печатаем непосредственно в аудитории и сканировать будем так же непосредственно в аудитории при выпускниках».



Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.