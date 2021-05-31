В Орловской области прошло региональное родительское собрание

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12:45, 31 мая 2021 года
В Орловской области прошло региональное родительское собраниеНа встрече присутствовали представители ГИБДД, РЖД и Роскомнадзора, а родители школьников участвовали в собрании в онлайн-режиме.
Родители смогли задать все интересующие их вопросы, а специалисты дали подробные инструкции по безопасному поведению в летние месяцы в городе, на водоемах, у железной дороги.
В 2021 году в Орловской области уже произошло 15 ДТП, в которых пострадали 16 детей, один ребенок погиб.
Анна Вайсергисер