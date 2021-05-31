В Орле водителей водного транспорта проверяют на трезвость

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12:57, 31 мая 2021 года
В Орле водителей водного транспорта проверяют на трезвостьРейды проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. В одном из рейдов побывал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.
Сотрудники инспекции по маломерным судам особое внимание уделяют водному транспорту. Они напоминают водителям о запретных для них зонах, о безопасности и о том, что управлять катером можно только в трезвом виде. Также как и в ГИБДД, сотрудники ГИМС используют алкотестер, который в считанные минуты показывает состояние водителя.
В случае если алкотестер покажет промилле, составляется административный протокол, который направляют в суд, а там уже решают - штраф до 2 тысяч, или лишение прав. Также инспекторы ГИМС у нарушителя вправе изъять плавсредство.
За последние два года протоколов на такое нарушение в нашей области пока выписано не было.
Всеволод Трифонов