В Орле водителей водного транспорта проверяют на трезвость

Рейды проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. В одном из рейдов побывал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.

Сотрудники инспекции по маломерным судам особое внимание уделяют водному транспорту. Они напоминают водителям о запретных для них зонах, о безопасности и о том, что управлять катером можно только в трезвом виде. Также как и в ГИБДД, сотрудники ГИМС используют алкотестер, который в считанные минуты показывает состояние водителя.

В случае если алкотестер покажет промилле, составляется административный протокол, который направляют в суд, а там уже решают - штраф до 2 тысяч, или лишение прав. Также инспекторы ГИМС у нарушителя вправе изъять плавсредство.

За последние два года протоколов на такое нарушение в нашей области пока выписано не было.