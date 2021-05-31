Главная » Новости



13:43, 31 мая 2021 года Стало известно, как будут ремонтировать дорогу в переулке Маслозаводском в Орле Режим работы озвучил сегодня мэр Орла Юрий Парахин на аппаратном совещании в правительстве региона.





1 июня подрядчик должен приступить к ремонту дороги в переулке Маслозаводском в Орле. Эта дорога знаменита тем, что по ней регулярно ходит большегрузный транспорт. Поэтому было принято решение вести ремонтные работы в ночное время, при этом движение там будет ограничено. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Основные виды работ будут выполняться в ночное время. При этом будет организовано реверсивное движение по данному переулку. Все вопросы перекрытия движения на данном участке дороги согласованы с УГИБДД по Орловской области».



Маслозаводской переулок ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта объекта – почти 93 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «ДорСтрой57». Переулок станет первым дорожным объектом в Орле, который будет отремонтирован с применением инновационного метода холодной регенерации.





Антон Киселёв



