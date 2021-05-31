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14:29, 31 мая 2021 года

В Орле будут судить бывшего судебного пристава-исполнителя

Ему вменяется мошенничество, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями.


По версии следствия, в декабре 2020 года, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, орловский пристав-исполнитель внес в официальные документы, а также в базу данных программного комплекса АИС ФССП России не соответствующие действительности сведения. Вместо установочных данных и реквизитов расчетных счетов ряда взыскателей, он внес реквизиты своего банковского счета и свои установочные данные.

На указанный им банковский счет были переведены денежные средства на общую сумму свыше 141 тысячи рублей, которыми обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. А в базе данных зарегистрировал официальные электронные документы об окончании исполнительных производств, указав, что «сумма по исполнительным производствам взыскана, требования исполнительного документа выполнены в полном объеме, а взысканные денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателей», тем самым незаконно окончил исполнительные производства.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками отделения собственной безопасности УФССП России по Орловской области и УФСБ России по Орловской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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