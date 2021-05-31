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14:30, 31 мая 2021 года Амчанина будут судить за убийство собственной матери Преступление было совершено в мае 2020 года в Мценске.





Следствием установлено, что в мае 2020 года 50-летний обвиняемый, поссорившись со своей матерью, сначала ударил ее, а потом стал душить. Женщина скончалась.



На мужчину было заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии».



В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Орловское Информбюро



