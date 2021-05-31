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15:41, 31 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Три вакцины - на выбор. В чем отличие третьей, недавно поступившей в область, мы узнали у врачей.



- У выпускников школ начались ЕГЭ. Сегодня сдают химию, литературу и географию.



- Водителям маломерных судов тоже нельзя за руль в состоянии опьянения. Мы побывали в необычном рейде.



- Движение с ограничением. Сегодня ночью планируют начать ремонт на Маслозаводском переулке.



- В Орле прошел региональный турнир по айкидо.



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