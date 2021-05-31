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15:42, 31 мая 2021 года В Орловской области творческим людям оказывается поддержка регионального правительства В этом году круг получателей стипендий в сфере культуры был расширен.





В Орловской области ведется стипендиальная поддержка творческих людей региона, внесших вклад в развитие культуры и искусства региона. Стипендия за счет регионального бюджета выплачивается писателям, художникам, молодым артистам.



В 2021 году круг получателей стипендии был расширен. Теперь на выплату могут претендовать не только члены региональных отделений Союза писателей России и Российского Союза писателей, но и орловские писатели – члены общественных организаций писателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Увеличен и возраст претендентов на получение стипендии для молодых актеров театров с 30 до 35 лет. Кроме того, с 1 мая текущего года в указ по выплате стипендии художникам включена еще одна категория получателей – это художники, имеющие почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств РСФСР».



В настоящее время получателями стипендий являются 27 писателей (ежемесячно по 10 тыс. рублей), 16 художников, в том числе имеющие Почетное звание «Народный художник РФ», «Заслуженный художник РФ», «Заслуженный деятель искусств РСФСР (РФ)» (ежемесячно по 5 тыс. рублей), 12 актеров театров (ежемесячно по 5 тыс. рублей)



Денежные поощрения выплачиваются также сельским работникам культуры в рамках национального проекта «Культура» по направлению «Творческие люди». Так, в День работника культуры России сертификаты на личную премию в размере 50 тысяч рублей вручены 6 работникам сельских учреждений культуры. Общий размер поощрений составил более 300 тыс. рублей.



В минувшем году звание «Почетный работник культуры Орловской области» получили 3 работника культуры, «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области» – 4 коллектива, «Народный мастер Орловской области» - 9 человек.



Поддержка творческих людей региона внесших вклад в развитие культуры и искусства региона будет продолжена, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



