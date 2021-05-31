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16:10, 31 мая 2021 года

Орловцы могут поддержать Анастасию Баранову и ее «Сотрудницу полиции»

Работа юной рукодельницы представляет наш регион на Всероссийском этапе ведомственного творческого состязания.


Орловчанка Анастасия Баранову для конкурса «Полицейский Дядя Степа» изготовила куклу «Сотрудница полиции». Работа юной рукодельницы представляет Орловскую область на Всероссийском этапе ведомственного творческого состязания. Голосование завершится 1 июня 2021 года в 00:00 по московскому времени. Еще есть время поддержать нашу землячку, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

фото с сайта УМВД России по Орловской области


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