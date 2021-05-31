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16:34, 31 мая 2021 года Орловец занял второе место на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» Турнир WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках национального проекта «Образование».





Второе место для Орловской области в самом масштабном в России Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» завоевал юный 16-летний реставратор – победитель регионального этапа соревнований, студент Орловского реставрационно-строительного техникума Савелий Федоров. Наставник Савелия - мастер производственного обучения техникума Юрий Рябинкин.



Итоговые соревнования по компетенции «Реставрация произведений из дерева» в рамках отборочных состязания для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 24 по 29 мая в Москве на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» ВДНХ.



В течение трех дней в профессиональном мастерстве состязались молодые реставраторы из шести регионов России: Москвы, Московской области, Орловской области, Иркутской области, Красноярского края, Республики Татарстан.



В ходе выполнения конкурсного задания участникам предстояло составить дефектную ведомость, определить размеры и составить чертеж исторического объекта по предоставленным фотоматериалам, выполнить реставрацию киотного шкафа (провести демонтаж, монтаж и склеивание разбитых элементов, изготовить недостающие фрагменты из дерева, удалить загрязнения, выбрать и нанести защитные и декоративные покрытия), сообщает информационный портал Орловской области.





Фото с сайта администрации Орловской области





Орловское Информбюро



