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16:36, 31 мая 2021 года

В Орле прошло юбилейное первенство Орловской области по айкидо

Региональный турнир вместил в себя не только соревнования, но и детский фестиваль. Праздничный спортивный день был объединён одним названием «Орловские вихри». Подробности - у корреспондента ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.


Медали региональный турнир по айкидо разыграли 25 бойцов. Еще 19 – представили умения в детском фестивале. Для всех участников айкидо – больше, чем просто спорт.

Александр Власов, президент Федерации айкидо Орловской области: «Айкидо направлено на воспитание подвижности ума, гибкости тела. В дальнейшем это будет способствовать формированию личности».

В программе Первенства было три дисциплины. В первой боец представляет заранее оговоренный комплекс упражнений, во второй – имитирует бой один на один. Третья дисциплина - схватка одного спортсмена с двумя соперниками. Отдельным элементом боевого дня стал мастер-класс. У спортсменов была возможность не только показать себя, но и узнать что-то новое.

Алексей Щепихин, руководитель Федерации томики-айкидо (Курская область): «Мастер-класс посвящен технике айкидо. В процессе соревнований выявлены некоторые недочеты технического плана, и сейчас мы их пытаемся устранить. Мастер-класс посвящен работе над ошибками».

Каждый выход на татами – напряженный момент. И, как отмечают сами спортсмены, вызывает бесконечный поток эмоций.

Победители Первенства области получили право представить Орловскую область на Играх боевых искусств, которые состоятся в Анапе в сентябре, а также на декабрьском Чемпионате России в Москве.


Анастасия Дорохова
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