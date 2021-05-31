Главная » Новости



16:36, 31 мая 2021 года В Орле прошло юбилейное первенство Орловской области по айкидо Региональный турнир вместил в себя не только соревнования, но и детский фестиваль. Праздничный спортивный день был объединён одним названием «Орловские вихри». Подробности - у корреспондента ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





Медали региональный турнир по айкидо разыграли 25 бойцов. Еще 19 – представили умения в детском фестивале. Для всех участников айкидо – больше, чем просто спорт.



Александр Власов, президент Федерации айкидо Орловской области: «Айкидо направлено на воспитание подвижности ума, гибкости тела. В дальнейшем это будет способствовать формированию личности».

В программе Первенства было три дисциплины. В первой боец представляет заранее оговоренный комплекс упражнений, во второй – имитирует бой один на один. Третья дисциплина - схватка одного спортсмена с двумя соперниками. Отдельным элементом боевого дня стал мастер-класс. У спортсменов была возможность не только показать себя, но и узнать что-то новое.



Алексей Щепихин, руководитель Федерации томики-айкидо (Курская область): «Мастер-класс посвящен технике айкидо. В процессе соревнований выявлены некоторые недочеты технического плана, и сейчас мы их пытаемся устранить. Мастер-класс посвящен работе над ошибками».

Каждый выход на татами – напряженный момент. И, как отмечают сами спортсмены, вызывает бесконечный поток эмоций.



Победители Первенства области получили право представить Орловскую область на Играх боевых искусств, которые состоятся в Анапе в сентябре, а также на декабрьском Чемпионате России в Москве.





Анастасия Дорохова



