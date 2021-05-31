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16:48, 31 мая 2021 года Главного госинспектора регионального отдела эконадзора будут судить за взятку в 10 тысяч рублей Такую цену он запросил за не составление протокола об административном правонарушении.





Главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обвиняется в мелком взяточничестве.



Следствием установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, получил лично от директора ООО «Теплосеть» взятку в размере 10 000 рублей. За эту сумму он не составил протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Теплосеть». Таким образом организация пыталась избежать административной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро



