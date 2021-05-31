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17:17, 31 мая 2021 года Орловские следователи сыграли в футбол с подшефными Турнир был посвящен Международному дню защиты детей.





Орловские следователи сыграли в футбол со своими подшефными – учащимися Некрасовской школы-интерната. Игры прошли в преддверии Дня защиты. В турнире также приняли участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.



Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, футбольные матчи турнира прошли в честной борьбе, при полной самоотдаче его участников игре, демонстрации ими воли к победе.



Первое место в турнире заняла команда Некрасовской школы-интерната, второе место - команда следственного управления СК России по Орловской области и третье место - команда Управления Федеральной службы судебных приставов.



Лучшим вратарем турнира признан руководитель Урицкого межрайонного следственного отдела Максим Ширшов.



В завершение мероприятия победителям турнира вручили памятные призы.



Фото с сайта СУ СК РФ по Орловской области





Орловское Информбюро



