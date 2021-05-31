понедельник 31.05.2021 21:38:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:38, 31 мая 2021 года

Под Орлом прошел региональный этап Фестиваля сельских игр

Сельчане соревновались в минувшие выходные в Глазуновке. Свои силы они пробовали не только в традиционных спортивных эстафетах, но и в более специализированных дисциплинах. На отдельных площадках своё мастерство владения профессией показали дояры, механизаторы и косари. Корреспондент ГГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк расскажет подробнее.


Программа сельских игр развернулась сразу на нескольких площадках. Открывали летний фестиваль спорта в центре поселка Глазуновка - на местном стадионе. После традиционного построения команд и приветственных слов здесь развернулись спортивные состязания - от вполне классических, вроде состязаний по армрестлингу, до весьма самобытных, но тоже призванных показать силу да удаль молодецкую. Среди таких - силовой экстрим. Участники демонстрировали дальность полета гири, затем приседали с мешком песка весом аж 64 килограмма, а в завершение - встали в упряжь телеги, нагруженной еще 350 килограммами груза.

На окраине посёлка, на специализированной площадке механизаторов ждали два трактора «Беларус». Здесь состязались не в привычной полевой обстановке, а на асфальте. Задание - на точность, скорость и маневрирование.

Спортзал местной школы тоже отдали под фестиваль. Здесь состязались в сборке доильного аппарата. За победу в еще одной дисциплине сражались на другой окраине поселка - на поле с клевером. Там собрались косари со всех районов области. Среди них и Валентина Васильевна Болгари, руководительница казачьего ансамбля «Духовские родники». С косой она дружит с 12 лет и знает, как сделать ровный ряд за короткое время.

Сельские игры - это не только фестиваль спорта. В первую очередь - это праздник и отдых, в котором нет победителей или проигравших. Ведь его участники приехали сюда за эмоциями и общением, которого в эти выходные здесь было предостаточно.


Екатерина Игнатюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.