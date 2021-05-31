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17:38, 31 мая 2021 года Под Орлом прошел региональный этап Фестиваля сельских игр Сельчане соревновались в минувшие выходные в Глазуновке. Свои силы они пробовали не только в традиционных спортивных эстафетах, но и в более специализированных дисциплинах. На отдельных площадках своё мастерство владения профессией показали дояры, механизаторы и косари. Корреспондент ГГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк расскажет подробнее.





Программа сельских игр развернулась сразу на нескольких площадках. Открывали летний фестиваль спорта в центре поселка Глазуновка - на местном стадионе. После традиционного построения команд и приветственных слов здесь развернулись спортивные состязания - от вполне классических, вроде состязаний по армрестлингу, до весьма самобытных, но тоже призванных показать силу да удаль молодецкую. Среди таких - силовой экстрим. Участники демонстрировали дальность полета гири, затем приседали с мешком песка весом аж 64 килограмма, а в завершение - встали в упряжь телеги, нагруженной еще 350 килограммами груза.



На окраине посёлка, на специализированной площадке механизаторов ждали два трактора «Беларус». Здесь состязались не в привычной полевой обстановке, а на асфальте. Задание - на точность, скорость и маневрирование.



Спортзал местной школы тоже отдали под фестиваль. Здесь состязались в сборке доильного аппарата. За победу в еще одной дисциплине сражались на другой окраине поселка - на поле с клевером. Там собрались косари со всех районов области. Среди них и Валентина Васильевна Болгари, руководительница казачьего ансамбля «Духовские родники». С косой она дружит с 12 лет и знает, как сделать ровный ряд за короткое время.



Сельские игры - это не только фестиваль спорта. В первую очередь - это праздник и отдых, в котором нет победителей или проигравших. Ведь его участники приехали сюда за эмоциями и общением, которого в эти выходные здесь было предостаточно.





Екатерина Игнатюк



