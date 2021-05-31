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17:48, 31 мая 2021 года Онлайн-марафон «Смотрим. Детский день» 1 июня на платформе «СМОТРИМ» и в эфире радио «Маяк» пройдёт онлайн-марафон «Смотрим. Детский день».





В Международный день защиты детей, с 9:00 до 21:00 по московскому времени, ведущие Сергей Стиллавин, Алексей Весёлкин, Денис Николаев, Дима Зицер и Александр Мурашёв, а также эксперты, звёзды и популярные блогеры обсудят темы, которые волнуют современных родителей: здоровье и питание детей, досуг и путешествия, воспитание, образование, психология и многое другое. Профессор психологии Марина Мелия, популяризаторы науки Татьяна Медведева, Александр Толмачёв и Варвара Хазова, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России Константин Кривошонок, психотерапевт Анатолий Добин, искусствовед Полина Уханова, пианистка Юлия Казанцева, учёный и педагог Артём Оганов и другие специалисты расскажут о последних исследованиях и поделятся советами.



В специальном развлекательном блоке онлайн-марафона «Смотрим. Детский день» с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 – увлекательные научные эксперименты, проверенные лайфхаки и интересные факты, которые удивят и взрослых, и детей. В 19:00 всех зрителей онлайн-марафона ждут сказки на ночь в исполнении Сергея Безрукова, Юлии Пересильд, Николая Цискаридзе, Ильдара Абдразакова, Сергея Чонишвили, Юлии Рутберг, Евгения Дятлова, Ирины Климовой, Елены Степаненко, Игоря и Вадима Верников, Якова Маршака, Юрия Энтина, Екатерины Мечетиной, Нонны Гришаевой и многих других. Специальные гости онлайн-марафона – Хрюша и Степашка.



Завершится онлайн-марафон «Смотрим. Детский день» спектаклем «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в исполнении Леонида Филатова.



Присоединяйтесь к онлайн-марафону «Смотрим. Детский день» 1 июня, с 9:00 до 21:00 по Москве.



фото с сайта https://smotrim.ru/live





Орловское Информбюро



