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17:52, 31 мая 2021 года Возобновлено строительство детского сада в 909-м квартале Орла Подробностями поделился мэр Юрий Парахин.





В Орле возобновлено строительство детского сада в 909-м квартале. Как отметил мэр Юрий Парахин, предыдущий подрядчик спешно покинул объект и оставил после себя много мусора. В ближайшие недели новые бригады строителей будут расчищать площадку.

⠀ «Новый подрядчик уже зарекомендовал себя. В прошлом году он успешно сдал новый корпус детского сада №93, а в этом году с опережением сроков строит объекты на ул. Кузнецова и ул. Ливенской. С ним проблем возникнуть не должно, но нужно приложить все усилия к тому, чтобы успеть завершить строительство в сжатые сроки — до ноября 2021 года», - отмечается в сообщении Юрия Парахина . ⠀

Детский сад рассчитан на 225 мест.



Фото со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"









Анастасия Дорохова



