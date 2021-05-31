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18:29, 31 мая 2021 года Орловский бадминтонист покорил «Медного всадника» Турнир под таким названием завершился накануне в Санкт-Петербурге.





Орловец Богдан Назаров принял участие в турнире по бадминтону «Медный всадник», который проходил в Санкт-Петербурге. Богдан занял второе место среди спортсменов в возрасте до 19 лет в мужском одиночном разряде. В мужском парном и в смешанном парном разрядах он остановился в шаге от медалей и занял пятое место.



Фото со страницы Федерации бадминтона Орловской области "Вконтакте"





Анастасия Дорохова



