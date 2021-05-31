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18:49, 31 мая 2021 года «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования Своим избирательным правом воспользовалось почти 12 миллионов россиян, половина из которых голосовала в онлайн-режиме. В Орловской области, кстати, онлайн-голосование стало единственным доступным. И тем не менее 31 тысяча избирателей прошла процедуру. Какой будет партия на предстоящих выборах на Орловщине, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Они полны сил и идей, являются лидерами общественного мнения, чувствуют ответственность за людей. Поэтому их знают и поддерживают. Именно это смогли доказать молодые участники праймериз «Единой России». Сергей Сёмин - через него прошла каждая третья заявка в волонтерский центр регионального отделения партии.



Алексей Сёмин, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»: «Это, наверное, больше оценка не мне, а вообще всем волонтёрам, которые последний год вместе со мной работали бок о бок. Я эту поддержку чувствовал».

Его кандидатуру поддержали 2,5 тысячи орловцев. Это 8% от общей явки - второй результат. У Алексея был 21 конкурент. Победила действующий депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко. Ещё один представитель партийной молодёжи - третьекурсник медицинского института Дмитрий Пантюхин на своём округе получил треть всех голосов.



Дмитрий Пантюхин, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»: «Идея зародилась с момента выступления нашего президента о том, что молодёжь может идти в политику, реализовывать свои идеи на новом законодательном уровне - проявлять законотворческую инициативу».

Поддержку избирателей, конечно, нашли и опытные руководители. Например, директор Школы искусств в Орловском районе Елена Цыганкова.



Елена Цыганкова, участница предварительного голосования партии «Единая Россия»: «Необходимо обратить внимание и на заработные платы работников культуры. Необходимо обратить внимание на детские школы искусств в части их модернизации, оснащении музыкальными инструментами. Сделано немало, идёт нацпроект «Культура», где участвуют детские школы искусств. Но всё-таки поддержку детей и детства, особенно в сегодняшних условиях, я считаю приоритетным».

Правом выбора в предварительном голосовании воспользовалась 31 тысяча жителей Орловщины. Они определили, кто представит партию на выборах в Государственную Думу, областной совет и в представительные органы местного самоуправления. Всего 4200 кандидатов. Больше полутысячи из них - представители молодёжи.



Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «На мой взгляд, они должны представлять сегодня областной Совет. Новые лица, новые люди. Хотя есть у нас среди кандидатов и опытные - без этого тоже нельзя. Опыт и молодость должны сочетаться и в целом приносить пользу».

Окончательные списки кандидатов на выборы всех уровней «Единая Россия» утвердит на июльском съезде партии.





Антон Киселёв



