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21:27, 31 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Что входит в состав асфальта? Вместе с дорожниками мы взяли пробы и узнали, как проходит проверка?
- Одновременно стал сиротой и подозреваемым. Расследование дело против амчанина завершено.
- Бег с телегой, разборка-сборка доильного аппарата, фигурное катание на тракторе. Мастерам было где себя показать, и на других посмотреть.
- Движение - по одной полосе. Сегодня ночью начнутся дорожные работы в Маслозаводском переулке в Орле
- Пришло время показать, чему научили в школе. Сегодня у одиннадцатиклассников начались ЕГЭ.
- В Орле открылась выставка фотография мам и малышей.
Вести-Орёл