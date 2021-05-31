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21:27, 31 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Что входит в состав асфальта? Вместе с дорожниками мы взяли пробы и узнали, как проходит проверка?



- Одновременно стал сиротой и подозреваемым. Расследование дело против амчанина завершено.



- Бег с телегой, разборка-сборка доильного аппарата, фигурное катание на тракторе. Мастерам было где себя показать, и на других посмотреть.



- Движение - по одной полосе. Сегодня ночью начнутся дорожные работы в Маслозаводском переулке в Орле



- Пришло время показать, чему научили в школе. Сегодня у одиннадцатиклассников начались ЕГЭ.



- В Орле открылась выставка фотография мам и малышей.



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