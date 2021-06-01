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9:32, 1 июня 2021 года

Орловские дайверы приглашают добровольцев очистить дно орловских рек

Экологическая акция состоится 5 июня.


Поработать предлагается в акватории и пляжной зоне Городского парка. Мероприятие приурочено ко Дню эколога.

Приглашение дайверы разместили в своих социальных сетях.
«Дни очистки водоёмов давно уже стали доброй традицией в городе Орле! Именно с нашей инициативы в регионе начали проводить экологические акции в акваториях водоемов. Наш клуб устраивает эти мероприятия уже 15 лет ежегодно, начиная с 2005 года! За эти годы из-под воды и с прилегающих территорий была собрана не одна тонна мусора. В этом году мы предлагаем заняться уборкой не только под водой, но и на пляже городского парка культуры и отдыха. Очень нужны помощники, а не просто желающие себя показать и на других посмотреть!», - сообщается в записи сообщества.

Дайверы отмечают, что активистов обеспечат всем необходимым: баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём.

Начало мероприятия в 9 часов утра. Общий сбор на пляже городского парка культуры и отдыха. Информацию об акции, проводимой в нашем городе, можно уточнить по телефону: 48–01–38.

Фото со страницы клуба «Диво» в Instagram


Анастасия Дорохова
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