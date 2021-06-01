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8:35, 1 июня 2021 года Орловцев приглашают принять участие в ПДД-челлендже «Лето прекрасно, когда велосипеды и СИМы безопасны!» Челлендж организован Центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» совместно с региональным УГИБДД.





Принять участие в ПДД-челлендже «Лето прекрасно, когда велосипеды и СИМы безопасны!» приглашают детей, родителей, педагогов. Челлендж проводится с целью пропаганды правил безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности, то есть велосипедов, самокатов, скутеров и так далее.



Сроки проведения: с 31 мая по 12 июня 2021 года;



Условия участия:



- выложить фото, видео, рисунок, раскрывающие тему ПДД - челленджа на адрес https://vk.com/public175749966 "ЮИД Орловской области" в раздел «Предложите новость»

- в описании указать наименование муниципального образования (город/район); наименование образовательной организации; Ф.И.О. участника, возраст участника(ов)



Самые лучшие работы будут размещены на официальных сайтах (БУ ОО ДО «ЦДЮТТТИЭ», УГИБДД УМВД России по Орловской области, в аккаунтах «ДДД-газеты» и ЮИД РОССИИ), сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



